لحظة صادمة لمسنة أمريكية تسجل آخر لحظاتها قبل أن تجتاحها الفيضانات

المواطن- متابعة

شهدت ولاية تينيسي الأميركية واقعة صادمة، حيث شاهد مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، امرأة مسنة، وهي تسجل كلماتها الأخيرة قبل أن تجتاح الفيضانات منزلها.

Linda Almond on Saturday in Waverly, Tenn., when she went live on Facebook to show the flood and expressed how scared she was. pic.twitter.com/a6ywTWScSD

— E5PN (@Jon45Don) August 24, 2021