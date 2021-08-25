لحظة صادمة لمسنة أمريكية تسجل آخر لحظاتها قبل أن تجتاحها الفيضانات

المواطن- متابعة

شهدت ولاية تينيسي الأميركية واقعة صادمة، حيث شاهد مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، امرأة مسنة، وهي تسجل كلماتها الأخيرة قبل أن تجتاح الفيضانات منزلها.

Linda Almond on Saturday in Waverly, Tenn., when she went live on Facebook to show the flood and expressed how scared she was. pic.twitter.com/a6ywTWScSD — E5PN (@Jon45Don) August 24, 2021

وكانت ليندا ألموند، قد بدأت بتوثيق ما يحدث حولها، من خلال فيسبوك لايف، لتظهر الوضع الخطير الذي يحيط بها وبابنها في المنزل الذي يعيشان فيه، في ويفرلي بولاية تينيسي.

وقالت ألموند في الفيديو: حسنا، إذا كان أي شخص يشاهدني على فيسبوك لايف، فنحن نغرق الآن في ويفرلي تينيسي، إنه أمر مخيف حقا.

وخلال التصوير، أعربت عن دهشتها من الوضع، بصوت يرتجف، ليُسمع صوت رجل في الخلفية (ابنها) وهو يقول: أعتقد أن شيئا ما صدم جانب المنزل، وذلك بينما لا تزال المياه تجتاح المكان.

ثم قالت ألموند: هذا أمر مخيف حقا وذلك، قبل أن تُسمع أصوات المياه المتدفقة، لتضيف: يا إلهي، وينتهي الفيديو.

وقد تمكنت المرأة المسنة وابنها من الصعود إلى سطح المنزل عندما بدأت مياه الفيضانات في الارتفاع، ومع ذلك، فقد تم جرفهما بعيدا عندما انهار السقف، وفقا لتقارير WKRN.

وأوضح أفراد عائلتها، أن ابنها تم إنقاذه، لكنها فقدت حياتها بسبب الفيضانات.

فيضانات كارثية في الولايات المتحدة

وجدير بالذكر أن الفيضانات الكارثية في الولاية، خلفت ما لا يقل عن 22 قتيلاً، ومن بين الذين لقوا حتفهم، توأمان يبلغان من العمر سبعة أشهر، في مدينة ناشفيل بالولاية، بعد أن تم جرفهما من ذراعي والدهما، حسب ما أوضحت صحيفة ديلي ستار.

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