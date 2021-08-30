ماجد عبدالله: خالد بن فهد يعشق النصر ولا يبحث عن الإعلام

المواطن - محمد سمعه

حرص ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق على توجيه رسالة شكر إلى الأمير خالد بن فهد عضو الشرف الذهبي بالنادي، وذلك بعد سداده الالتزامات المالية على النادي للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وغرد ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “سمو الأمير خالد بن فهد رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائمًا بالمقدمة، شكرًا لسموه على سداد المستحقات المالية على النادي التي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية”.

النصر يسدد 130 مليون ريال:

وكان أصفر العاصمة نجح في سداد 130 مليون ريال من الالتزامات المالية لنيل شهادة الكفاءة المالية في حين تم جدولة 5 ملايين ريال من ديون النادي.

وأكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أنه تم سداد 95% من الالتزامات المالية على العالمي، بفضل الله سبحانه ثم دعم الأمير خالد بن فهد، واصفًا إياه بالشخصية النادرة في الرياضة، التي يجب أن تُقابل بالشكر والتقدير والاحترام.

جماهير النصر تشكر خالد بن فهد:

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مسلي آل معمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت وسم خالد بن فهد لتوجيه الشكر إلى الرمز النصراوي الداعم.

جدير بالذكر أن العالمي يستعد لمواجهة نادي الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر إلى قطر لمواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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