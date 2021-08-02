ماجد عبدالله عن النصر: قصة عظيمة دونها التاريخ بسجلات المجد

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، كواليس زيارته لمقر النادي، وحديثه مع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر.

ماجد عبدالله يكشف تفاصيل زيارته لنادي النصر:

ونشر ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زياراته، وعلق قائلًا: “تشرفت بزيارتي للنادي وسُعدت باستقبال الكفاءة والخبرة الرياضية الأخ والصديق العزيز مسلي آل معمر”.

وتابع ماجد عبدالله: “تجولي بالنادي بصحبة الأخ أحمد الغامدي أعاد في مخيلتي ذكريات جميلة.. كل زاوية تحكي أمجاد وبطولات، في هذا النادي قصة عظيمة دونها التاريخ في سجلات المجد.. شكرًا لهما وبالتوفيق لنصرنا”.

الجماهير تتفاعل مع زيارة الأسطورة:

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة ماجد، وقال أحد المتابعين: “أنت اللي قصة عظيمة دونها التاريخ في سجلات المجد.. شوفتك بالنادي تقرب دمعتي وتعيد في مخيلتي تلك السنوات الجميلة.. الله يحفظك يا أسطورة”.

وعلق علي آل رشه قائلًا: “يكفيك أنك أحد أسباب تشجيعنا لنادي النصر دمت كبيرًا بفنك ومستواك وأخلاقك يا أسطورة الكرة السعودية”، وكتب خلدون: “الله يوفقهم يا رب، ويا أبو عبدالله الفريق يحتاج دعمكم ادعم النجوم والفريق وبإذن الله نحقق كل شيء أمامنا”.

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