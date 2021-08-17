ماجد عبدالله يوضح حقيقة لعبه في الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن لعبه في صفوف فريق الفيصلي.

ماجد عبدالله يكشف الحقيقة:

ونشر ماجد عبدالله مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، نفى من خلاله أنباء احترافه في صفوف الفيصلي، مؤكدًا أنه نصراوي منذ الصغر.

وقال ماجد عبدالله في الفيديو: “مساء الخير.. كل عام والجميع طيب، تداول في السوشيال ميديا أن بداياتي كانت في الفيصلي، الفيصلي نادي كبير ونادي عريق ويشرفني أني خضت معه مباراة، وكان عمري تقريبًا وقتها 16 عامًا وبسجل فيها”.

وأضاف نجم الكرة السعودية: “أنا نصراوي منذ الصغر، ولكن طلبوا مني في الفيصلي أن أخوض مباراة ودية، وذهبت ولعبت معهم، وكان وقتها مسموح اللعب في أي مكان، فلعبت هذه المباراة وعدت إلى الرياض، أما ما يُقال غير ذلك فهو تأليف”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، بدأ النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على نظيره ضمك برباعية مقابل هدف، وسط تألق لافت من الصفقات الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

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