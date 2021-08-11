ما تود معرفته عن مباراة اليوم بين الأهلي والإسماعيلي

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الدوري المصري، مباراة اليوم بين الأهلي والإسماعيلي، التي تنطلق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري موسم 2020/ 2021.

وسبق لـ الأهلي أن واجه الإسماعيلي في 118 مباراة بالدوري المصري، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 62 لقاء وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، بينما تعادل الفريقان في 34 مباراة.

ونجح الأهلي في إحراز 174 هدفًا بشباك الإسماعيلي بينما سجل الإسماعيلي 94 هدفًا في شباك الأهلي.

كذلك سبق للنادي الأهلي أن خرج أمام الإسماعيلي في 58 مباراة، بشباك نظيفة، بينما خرج الإسماعيلي أمام الأهلي في 24 لقاء بشباك نظيفة.

موعد مباراة اليوم بين الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن مباراة اليوم بين الأهلي والإسماعيلي تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، حيث تُقام في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر.

وكان اسم الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، ارتبط بالانتقال إما لنادي النصر أو الهلال في السعودية، لكن الأهلي لا يريد التفريط في حارسه المتألق صاحب الـ32 عامًا.

وقبل اللقاء، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد النادي الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

الفوز شعار الأهلي المصري:

يذكر أن الأهلي سيسعى للفوز على الإسماعيلي لاحتلال المركز الأول في الدوري المصري، وذلك بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين لهدف أمس الثلاثاء في الدوري المصري وفقدان الاتحاد الفرصة في السعود لبطولة الكونفيدرالية.

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