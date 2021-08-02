محترفو الفيحاء يصلون السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن وصول اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية، اليوم الاثنين، تمهيدًا لبدء مشوارهم.

أجانب الفيحاء في السعودية:

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المحترفين الأجانب، وكان في استقبالهم في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض عضو العلاقات العامة بالنادي عبدالله الربيع.

ووصل المحترفين اليونانيين كورياكوس بابادوبولوس وباناغيوتيس تاختيدس، وحارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بالإضافة إلى البرازيلي رامون لوبيز.

الفريق البرتقالي يواصل الاستعداد:

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، المرحلة الأخيرة من الإعداد لبدء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا إعداديًّا في صربيا تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب عددًا من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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