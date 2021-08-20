مدرب النصر والحكام في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تسببت مباراة الفيصلي ضد النصر في تعرض المدير الفني البرازيلي مانو مينيز وطاقم التحكيم لانتقادات قوية وغضب الجماهير.

الفيصلي يتجاوز النصر بثنائية

ولعب الفيصلي ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتجمد رصيد العالمي عند 3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الترتيب بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط.

انتقادات لمينيز وحكام المباراة

وكشف المتحدث الإعلامي السابق باسم العالمي، سعود الصرامي أسباب الخسارة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “خسر النصر وفاز الفيصلي، عنابي سدير حصل على بلنتي وهمي كالمعتاد للمرة الرابعة تواليًا في مباريات الأصفر”.

وتابع سعود الصرامي: “لكن هذا لا يحجب أفضليته المطلقة على أجواء المباراة حتى وهو خاسر بهدف تاليسكا.. مبروك للفيصلي وحظ أوفر للنصر، الذي كان ضحية أخطاء مدربه الفنية خاصة في خط الظهر”.

وقال الناقد الرياضي إبراهيم بن ناهض: “أسباب خسارة العالمي: الظلم الفاضح من حكم الفار ركلة الجزاء غير صحيحة الإعاقة خارج المنطقة!!.. الهدف الثاني الكرة خرجت بكامل محيطها واحتسب مباشرة ولم يتم الرجوع للفار!!”.

وواصل ابن ناهض عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مستوى لاعبي النصر وتكتيك المدرب أسوء من بعض !!.. لاعبي الفيصلي قدموا مستوى كبيرًا جدًا”.

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