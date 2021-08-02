مصارعة مصرية تعتزل اللعبة بعد توديعها أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

أعلنت المصارعة المصرية سمر حمزة اعتزالها اللعبة، وذلك بعد توديعها أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

رسالة سمر حمزة بعد توديعها أولمبياد طوكيو

وكتبت سمر حمزة صاحبة الـ26 عامًا رسالة عبر حسابها في “الفيسبوك” قائلة: “أنا سمر حمزة، بدأت ممارسة المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة. شاركت في بطولة إفريقيا لأول مرة عام 2014 وفزت بالبطولة وحافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في وزن 76 كجم”.

وتابعت: “شاركت في العديد من البطولات الدولية بعد ذلك، لم أخرج إلا لأربع معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط. من يتواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك”.

وواصلت قائلة: “”فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له ووضعنا مصر على خريطة العالم، لم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل لهنا”.

وتابعت المصارعة المصرية: ” “وظيفة اللاعب هي التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسئولين عن مسيرته الرياضية، شكرًا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي. أعلن اكتفائي بذلك وشكرا لهذه التجربة التي علمتني الكثير”.

ميداليتان برونزيتان فقط لمصر

ولم تتمكن مصر خلال أولمبياد طوكيو إلا من تحقيق ميدالتين برونزيتين في رياضة التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى.

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