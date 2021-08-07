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منتخب فرنسا يُتوج بـ ذهبية كرة اليد في أولمبياد طوكيو
بعد الفوز على منتخب الدنمارك

منتخب فرنسا يُتوج بـ ذهبية كرة اليد في أولمبياد طوكيو

2021/08/07
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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منتخب فرنسا يُتوج بـ ذهبية كرة اليد في أولمبياد طوكيو جانب من مباراة - @FRAHandball
المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب فرنسا الأول لكرة اليد من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد الفوز على منتخب الدنمارك في المباراة النهائية.

منتخب فرنسا يحقق الذهبية الثالثة في تاريخه بالأولمبياد

ونجح المنتخب الفرنسي في الفوز على الدنمارك بنتيجة 25-23 ليحقق المنتخب الفرنسي الميدالية الذهبية الثالثة في تاريخه في كرة اليد بدورات الألعاب الأولمبية.

وكان المنتخب الفرنسي تأهل إلى نهائي اليد في الأولمبياد، بعد الفوز على منتخب مصر صباح أول أمس الخميس بنتيجة 27-23 بينما تأهل منتخب الدنمارك على حساب المنتخب الإسباني.

فرنسا والدنمارك - كرة يد
@FRAHandball

منتخب مصر يخسر البرونزية أمام الإسبان

وفي وقت سابق من اليوم، خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، الفرصة في التتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد طوكيو 2020 ضد المنتخب الإسباني.

وتفوق المنتخب الإسباني على نظيره المصري بنتيجة 33-31 ليُتوج منتخب اللاروخا بالميدالية البرونزية.

فرنسا والدنمارك - كرة يد
@FRAHandball

 


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