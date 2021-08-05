منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام فرنسا بـ طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

خسر منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره الفرنسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

يد مصر تخسر ضد فرنسا

ولعب منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو ضد فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد طوكيو، وانتهت المباراة بهزيمة الفراعنة بنتيجة 27/ 23.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13/13، قبل أن يتألق المنتخب الفرنسي خلال أحداث الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة، ليتأهل الديوك إلى نهائي طوكيو 2020، فيما تُنافس يد مصر على الميدالية البرونزية.

وينتظر منتخب مصر لكرة اليد الفرق الخاسر من مباراة إسبانيا ضد الدنمارك لمواجهته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، أملًا في تكليل مجهود اللاعبين طوال البطولة وحصد ميدالية أولمبية.

منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد بدأ مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37/ 31، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الدنمارك بنتيجة 32/ 27، ولكنه استعاد توازنه بتجاوز اليابان بنتيجة 33/ 29، وفاز على السويد بعد ذلك.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق مفاجأة كبرى ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وأطاح بألمانيا ليتأهل لنصف النهائي في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من؛ كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل بكار، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد دودو، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل ووسام سامي نوار.

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