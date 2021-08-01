من هو نايل نصار المدعوم من الملياردير بيل جيتس في الأولمبياد ؟

المواطن - محمد سمعه

حرص الملياردير بيل جيتس أغنى رجل في العالم على دعم الفارس المصري نايل نصار الذي يشارك مع منتخب الفروسية المصري بـ دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″.

وستبدأ منافسات منتخب الفروسية المصري في الدورة الأولمبية بعد غد الثلاثاء.

كيف دعم بيل جيتس زوج ابنته ؟

والفارس المصري نصار هو زوج ابنة بيل جيتس حيث قال حماه عنه في حسابه بـ الإنستجرام: ” صحيح أنني أشجع الكثير من الرياضيين في أولمبياد طوكيو، لكنني أشجع زوج ابنتي نصار بشكل أكبر، حظ سعيد لك ابني”.

ووُلد الفارس نصار في يناير من عام 1991 حيث يبلغ من العمر 30 عامًا، كما أنه مصري ويحمل الجنسية الأمريكية كونه من مواليد ولاية شيكاجو الأمريكية، كما أن والده ووالدته من محافظة المنوفية المصرية، وسبق له أن عاش في الكويت قبل أن يعود مجددًا إلى أمريكا في عام 2009.

نايل نصار يتحدث 3 لغات أجنبية بطلاقة

ويستطيع نايل نصار التحدث بـ3 لغات جيدًا بجانب العربية وهم الإنجليزية والألمانية والفرنسية.

وسبق لـ نصار أن مارس كرة القدم والتنس والطائرة والسلة لكنه لم يجد نفسه إلا في رياضة الفروسية، وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى سان جالن في سويسرا في يونيو من العام الحالي.

يذكر أن نصار درس أيضًا الإدارة والاقتصاد في إحدى جامعات ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب تقارير أمريكية، فقد ذكرت أن ثروة الفارس المصري نايل نصار تصل إلى 76 مليون دولار أمريكي.

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