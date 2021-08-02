مهاجم منتخب مصر يحل أزمة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بصفقة مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسعى لحل أزمته الهجومية:

وترغب الإدارة الاتحادية في رحيل المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتعاقد مع لاعب آخر، وارتبط بالتفاوض مع أكثر من لاعب منهم؛ الجزائري إسلام سليماني والإماراتي علي مبخوت.

وتطمح إدارة الحائلي في حسم صفقة المهاجم الدولي علي مبخوت؛ للاستفادة من خبراته الكبيرة، وسط تمسك كبير من مسؤولي الجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مصطفى محمد الحل:

وأشار الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ضم الاتحاد لنجم الوصل الإماراتي، البرازيلي كايو أو مهاجم منتخب مصر الأول، مصطفى محمد يعني تتويج العميد بلقب الدوري.

ونشر السالمي عدة مقاطع فيديو لأبرز أهداف مصطفى محمد، وطالب أنمار الحائلي بضرورة التعاقد معه، وعدد مزاياه، مضيفًا: “شوف شوف التحرك والاستلام والإنهاء.. من بعيد.. من قريب.. يمين يسار بالرأس؟.. بتاع كلو”.

وتدرج مصطفى محمد في الفئات السنية المختلفة بنادي الزمالك، قبل أن يلعب في أكثر من ناد على سبيل الإعارة، ومنهم طنطا وطلائع الجيش، وعاد إلى القلعة البيضاء صيف عام 2019، وأحرز 19 هدفًا وصنع 4 آخرين خلال 53 لقاء.

وانضم نجم منتخب مصر الأول، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي على سبيل الإعارة في يناير 2021، وشارك معه في 19 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف.

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