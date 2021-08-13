نور الدين أمرابط يُودع نجوم النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المغربي نور الدين أمرابط على توديع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك خلال الحصة التدريبية مساء أمس الخميس، قبل مواجهة ضمك بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” لقطات من توديع أمرابط صاحب الـ34 عامًا للاعبي أصفر العاصمة حيث ودع مواطنه عبدالرزاق حمدالله ورئيس النادي مسلي آل معمر والبرازيلي تاليسكا واللاعب محمد آل فتيل والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد.

أين سينتقل نجم النصر السابق ؟

وكان اسم أمرابط ارتبط بالانضمام لنادي الريان القطري، وذلك في حال غادر النصر بصورة نهائية.

وقبل الإعلان الرسمي عن رحيل أمرابط، كانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة مسلي آل معمر ترغب في تجديد عقد اللاعب المغربي لمدة 6 أشهر وذلك لحين عودة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من الإصابة.

ألقاب أمرابط في قلعة الأصفر

ونجح أمرابط في الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2018/ 2019 مع العالمي، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر السعودي مرتين عامي 2019 و2020.

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