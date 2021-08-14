‎الرئيسية
الرياضة
هلال سوداني: الأخطاء الفردية سبب الخسارة ضد النصر

هلال سوداني: الأخطاء الفردية سبب الخسارة ضد النصر

2021/08/14
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
هلال سوداني: الأخطاء الفردية سبب الخسارة ضد النصر هلال سوداني
المواطن - مروة نبيل

كشف الجزائري هلال سوداني سبب خسارة فريقه ضمك ضد النصر في بداية مشوارهما بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هلال سوداني يكشف سبب الخسارة:

وقال هلال سوداني خلال تصريحاته للناقل الحصري بعد المباراة: “الأخطاء الفردية هي سبب هذه النتيجة، رغم أننا لعبنا مباراة كبيرة قدمنا من خلالها كل شيء”.

وتابع النجم الجزائري خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “هذه كرة القدم. لعبنا أمام فريق كبير وعلى أرضه وبين جماهيره، ونعد جماهير ضمك بتقديم مستويات أفضل في الجولات القادمة”.

هلال سوداني
لاعب ضمك هلال سوداني

النصر ضد ضمك:

ولعب النصر ضد ضمك، اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير برباعية مقابل هدف.

وتألق لاعبو العالمي بشكل لافت في مباراة النصر ضد ضمك خاصة خلال أحداث الشوط الأول الذي نجح في التقدم فيه بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد ضمك
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تاليسكا عن تفاهمه مع أبو بكر: نعد الجماهير بالأفضل

أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بتحقيق الفوز