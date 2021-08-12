هل يرحل مبابي عن سان جيرمان بعد ضم ميسي؟

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مبابي مستمر مع سان جيرمان

وعلق رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي على إمكانية بيع مبابي هذا الصيف في حال عدم تمديد عقده، قائلًا: “لا أريد الخوض في الموضوع، أتحدث فقط مع كيليان”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب”: “الكل يعرف موقفي، لم يتغير، كيليان في قلب مشروعنا، الآن لدينا فريق قوي للغاية، أحد أفضل الفرق في العالم، ولن أقول الأفضل لأنه لا يزال لدينا أشياء نعمل عليها”.

وكرر ناصر الخليفي ضغطه على المهاجم الفرنسي قائلًا: “أعتقد أن كيليان مبابي لديه كل ما يحتاجه للبقاء هنا، أنا متفائل للغاية، ولن يتقبل أحد إذا رحل الآن”.

ميسي يورط كيليان

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان قد ضغط على كيليان خلال المؤتمر الصحافي لتقديم ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه عليه الاستمرار لتحقيق الألقاب بعد ضم أفضل اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022، ولم يحسم مسألة تمديد تعاقده حتى الآن، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه.

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