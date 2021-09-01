أبرز أرقام بيتروس مع النصر

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي بيتروس بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يرحل عن صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

أنسيلمو يُطيح بالنجم البرازيلي

ونجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من صفوف فريق الوحدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير إلى أن نادي النصر اضطر للاستغناء عن بيتروس من أجل قيد أنسيلمو، وذلك بسبب رفض النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إسقاط اسمه من قائمة الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بيتروس مع النصر

وكان بيتروس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عام 2018، قادمًا من ساو باولو البرازيلي، وكاد أن يرحل عن العالمي الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى قائمته ويخطف الأنظار معه.

وشارك النجم البرازيلي في 103 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 25 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 16 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ولعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 3/ 1 بفضل ثنائية المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت القاتل.

ورفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

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