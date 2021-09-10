أجويرو يكشف سبب رفضه لرقم 10 في برشلونة بعد رحيل ميسي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

خرج الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الجديد، والمنضم حديثًا خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، عن صمته وكشف عن سبب عدم حصوله على قميص مواطنه النجم ليونيل ميسي، بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

أجويرو يكشف سبب رفضه ارتداء قميص ميسي:

وقال أجويرو في حوار لصحيفة ” el periódico” الإسبانية:” عندما تأكدت من رحيله، وضعت في رأسي أنني لن أحصل على الرقم 10 من ميسي احترامًا له، إنه عربون صداقة، خروجه من الفريق كان بمثابة الصدمة لي، لقد عرضوا عليّ ارتداء القميص رقم 10 وردد زملائي في الفريق: ارتدِ 10، ارتدِ 10!”.

وأضاف نجم “التانجو”: “من الأكيد أن ميسي كان سيحب مشاهدتي وأنا أرتدي القميص رقم 10 لكن الأمر كان أكبر بكثير، إذا أراد أن يستخدمه لاعب آخر، لا مشكلة. إنه ليس ملكي، نفس الشيء حدث مع ميسي في باريس وعرضوا عليه الرقم 10 ورفض”.

وتابع أجويرو:” قبل الوصول إلى كامب نو، وانا اخترت القميص رقم 19، عندما غادر ميسي، لم أفكر في 10 فكرت في 19، لقد لعبت بالرقم 10 في إندبندنتي، في أتلتيكو، في السيتي، وعرضوه علي في برشلونة، شيء جميل بالطبع لكنه كان لميسي فقط”.

طموحات أجويرو مع برشلونة:

وعن طموحاته مع برشلونة، قال أجويرو: “أنا الأرجنتيني الوحيد في برشلونة، سأحاول دائمًا ترك اسم جيد، أتمنى أن يكون النادي سعيدًا بأدائي، عقليتي هي أن أفعل الأشياء بشكل جيد، أريد أن أكون قادرًا على القول في غضون بضع سنوات، لقد فعلت هذا في برشلونة، لقد سجلت تلك الأهداف، وانظر إلى الألقاب التي فزنا بها”.

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