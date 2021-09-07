المواطن - مروة نبيل

قرر الحكم رائد الأحمدي إلغاء مباراة بيشة ضد العين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الحكم يلغي مباراة بيشة ضد العين:



وكان من المقرر أن تُقام مباراة بيشة ضد العين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، إلا أن الحكم اتخذ قرارًا بإلغائها لعدم اكتمال النصاب اللاعبين للفريق الضيف.

وأوضح نادي بيشة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستُحدد نتيجة المباراة في وقت لاحق.

وأعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية مؤخرًا عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة، لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، وذلك بعدما منحت الأندية فرصة من أجل السداد حتى يوم 29 أغسطس الماضي.

انطلاق دوري يلو:

وانطلقت منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء أمس الاثنين، بـ3 مباريات، انتهت مواجهتان بالفوز، فيما خيم التعادل على لقاء واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم الإعلان عن إطلاق مسمى “دوري يلو” على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة 3 مواسم رياضية، بداية من الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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