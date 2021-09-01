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تغيير مسمى دوري الدرجة الأولى رسميًا
لمدة 3 مواسم رياضية

تغيير مسمى دوري الدرجة الأولى رسميًا

2021/09/01
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تغيير مسمى دوري الدرجة الأولى رسميًا جانب من توقيع الاتفاقية - المصدر @FDL_KSA
المواطن - مروة نبيل

أعلن، ظهر اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسمى “دوري يلو” على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة 3 مواسم رياضية.

تغيير مسمى دوري الدرجة الأولى

ووقعت شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو”، إحدى الشركات الرائدة في تأجير السيارات بالشرق الأوسط، عقدًا مع FDL؛ ترعى بموجبه “يلو” دوري الدرجة الأولى السعودي بداية من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقام بتوقيع عقد الرعاية كل من المدير التنفيذي للدرجة الأولى، طلال بن عبدالله العبيدي، والرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو”، ناصر القحطاني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق، ونائب رئيس الشركة، بشير القحطاني.

 

دوري الدرجة الأولى
جانب من توقيع الاتفاقية – المصدر @FDL_KSA

إطلاق الهوية الجديدة

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى قد أطلقت مؤخرًا الهوية الجديدة للمسابقة FDL والتي ترمز إلىFirst Division League ، لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد طلال العبيدي أن الهوية الجديدة تستكمل مسيرة لعمل الماضية وارتفاع قيمة البطولة السوقية والفنية، تماشيًا مع التنافس الفني الكبير بين أندية دوري الدرجة الأولى، والشغف الجماهيري تم استحداث هذه الهوية الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، على أن تكون نهاية مواجهات الدور الأول، يوم 12 يناير 2022.

دوري يلو
جانب من توقيع الاتفاقية – المصدر @FDL_KSA


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