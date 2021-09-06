نتائج مباريات اليوم من دوري يلو

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، بـ3 مباريات، انتهت مواجهتان بالفوز، فيما خيم التعادل على لقاء واحد.

نتائج المباريات:

وبدأت منافسات دوري يلو بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ونجح أصحاب الأرض في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب عند الدقيقة السادسة عن طريق يزيد الجميعة، قبل أن ينتفض العدالة سريعًا، ويسجل التعادل عند الدقيقة التاسعة عن طريق بابا تامبو، وأحرز الآن كاريوس هدف الفوز عند الدقيقة 23.

وانتهت مباراة نجران ضد أحد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة الثانية عن طريق رافائيل كوستا، وسجل مراد عبدالقادر التعادل عند الدقيقة 94.

فوز قاتل للدرعية في دوري يلو:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية من تحقيق فوز هام في بداية المشوار بمنافسات دوري يلو، وتجاوز عقبة جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية عند الدقيقة 54 عن طريق جيلسون لويس، إلا أن سيلفا ميلا نجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 76، وتمكن ماهر مختار من تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 83، ليمنح فريقه 3 نقاط هامة.

وتم الإعلان عن إطلاق مسمى “دوري يلو” على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة 3 مواسم رياضية، بداية من الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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