نجح فريق الشباب في تسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال في المباراة التي تقام بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو يسجل

وجاء الهدف بعد تسديدة من إيغالو في الدقيقة الثانية وارتطمت في دفاعات الهلال لتغير الكرة اتجاها وتسكن الشباك.

ونجح الفرنسي جوميز في إدراك هدف التعادل لـ الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ14

تشكيلة فريقي الهلال والشباب

وجاءت تشكيلة الهلال مكونة من: “عبدالله المعيوف، مدالله العليان، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي جوميز”.

أما تشكيلة نادي الشباب فجاءت مكونة من: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيجور، متعب الحربي، باولينيو، ألفريد ندياي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيغالو”.

ويهدف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لكسر عقدته أمام الزعيم وإنهاء المعاناة التي عانها أمام جاره التي استمرت في آخر 7 سنوات، وذلك عند لقاء الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة جولة “هي لنا دار” ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.