المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية إلى 96% للجرعة الأولى، و79% للجرعتين.

وأكد الأحمري، في تغريدة له عبر تويتر، أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات، واهتمام الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتكون البيئة الجامعية آمنة من فيروس كورونا.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًّا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات متحور دلتا في المملكة:

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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