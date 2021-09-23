يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه ضد أندية بريدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة التعاون.

العميد يستضيف التعاون

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

الاتحاد يتألق

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا أمام أندية بريدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر ضدهم آخر 11 مواجهة، ما يمنح لاعبيه دفعة لموصلة التألق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 5 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مواجهات أخرى، ويسعى العميد لمواصلة سجله المميز بتجاوز التعاون، والحفاظ على صدارة الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الغد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث إن التذاكر التي تم طرحها عبر منصة مكاني تم بيعها بالكامل، بعد وقت قصير من طرحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).