الاتحاد يستهدف صدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الجديد كوزمين كونترا للظهور بشكل مميز في مباراته المقبلة ضد أبها، وتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد أبها

ويستضيف العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع أبها في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

العميد يسعى لتصدر الترتيب

وتطمح جماهير العميد لاستغلال انشغال الهلال والنصر بالمشاركة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز على أبها، أملًا في خطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفيحاء والهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يملك الاتحاد، النصر والرائد 6 نقاط، فيما تأجلت مواجهتا الزعيم والعالمي في الجولة الرابعة لآخر الشهر الجاري.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالعميد خلال فترة التوقف الدولي ضد نظيره الأنصار وديًا، ونجح في الفوز عليه بسباعية دون رد، في أول مباراة بقيادة كوزمين كونترا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة