البدري يستبعد رمضان صبحي من معسكر الفراعنة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قبل قليل، عن استبعاد رمضان صبحي من معسكر الفراعنة رسميًا.

استبعاد رمضان صبحي

وكان رمضان صبحي قد شارك كبديل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد أنجولا، وتعرض للإصابة؛ إلا أنه استكمل المواجهة.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي اليوم بمعرفة طبيب المنتخب الأول، محمد أبو العلا، أثبتت إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.

وشدد طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد أبوالعلا صعوبة مشاركة رمضان صبحي في مباراة الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته بالإضافة إلى حاجته لفترة راحة حتى يتعافى.

المنتخب المصري يستعد لمواجهة الجابون

ولعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد أنجولا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونجح الفراعنة في الفوز بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى السفر للجابون، يوم غد الجمعة، من أجل مواجهة الجابون، يوم الأحد المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022، ويأمل البدري الظهور بشكل أفضل وتحقيق الفوز الثاني.

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