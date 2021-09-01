التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد أنجولا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد أنجولا المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، حيث يُعاني الفراعنة من غيابات مؤثرة، الأمر الذي أقلق الجماهير.

غيابات المنتخب المصري

ويغيب عن مصر ضد أنجولا اليوم، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح ولاعب وسط فريق آرسنال، محمد النني، بسبب عدم سماح الحكومة البريطانية لهما بالمغادرة إلى مصر التي تقع ضمن دول المنطقة الحمراء لفيروس كورونا.

ويفقد المنتخب المصري الأول لكرة القدم في مباراة أنجولا اليوم، مهاجم غلطة سراي التركي، مصطفى محمد لتأخر انضمامه إلى المعسكر، وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الوجه، ويغيب عمر جابر لتعرضه لوعكة صحية، ليتم استدعاء أحمد توفيق أمس.

مباراة مصر ضد أنجولا

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد أنجولا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويطمح الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري لتجاوز أزمة الغيابات المفاجئة في مباراة مصر ضد أنجولا اليوم، والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويتوقع أن يبدأ المنتخب المصري الأول لكرة القدم مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، باهر المحمدي، محمد عبدالشافي، طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، رمضان صبحي ومحمد شريف.

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