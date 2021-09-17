التعاون يتألق ضد الرائد مع جوزيه جوميز

المواطن - مروة نبيل

يسعى مدرب فريق التعاون، البرتغالي جوزيه جوميز لمواصلة التفوق ضد الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ضد الرائد

ويلعب التعاون ضد الرائد عند الساعة 6:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

جوزيه جوميز لا يخسر ضد الرائد

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة جوزيه جوميز 6 مباريات ضد الرائد، وانتهت أولى المباريات بالتعادل السلبي في سبتمبر 2014، وفاز سكري القصيم على الفريق الريداوي بنتيجة 3/1 في فبراير 2015.

وفاز التعاون على الرائد بهدفين دون رد في ديسمبر 2015، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما في أبريل 2016، قبل أن يعود سكري القصيم بقيادة جوزيه جوميز لتحقيق الفوز مجددًا ضد الفريق الريداوي بنتيجة 2/1 في سبتمبر 2017، وتعادلا بنتيجة 2/2 في يناير 2018.

ولم يقدم سكري القصيم المستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز، ما يزيد من صعوبة مباراة التعاون ضد الرائد اليوم، خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره.

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