التفاصيل المالية لصفقة رونالدو

المواطن - مروة نبيل

لا زالت أصداء صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستمرة حتى الآن.

التفاصيل المالية لانضمام رونالدو إلى مانشستر يونايتد:

وكشف الخبير في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، التفاصيل المالية لصفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وذكر رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو مضمونة ليوفنتوس مقابل توقيع كريستيانو رونالدو.. لكن في غضون 5 سنوات، 3 ملايين يورو في السنة حتى 2026، 5 أقساط مختلفة”.

وأضاف: “يتم أيضًا تضمين إضافات بقيمة 8 ملايين يورو. من المحتمل أن يكون سهلًا (على يوفنتوس) الحصول على 5 ملايين يورو منها، لكن الحصول على 3 ملايين يورو سيكون أكثر تعقيدًا”.

الجماهير تحتفل بعودة كريستيانو إلى الفريق:

وعاد كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد رحيله منذ 12 عامًا إلى صفوف ريال مدريد عام 2009، وينتظر أن يخوض أول مباراة مع الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وحرصت جماهير مانشستر يونايتد على رفع مجسم كبير للنجم البرتغالي خلال مباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظلت تهتف باسمه طوال المباراة تعبيرًا عن سعادتها بعودته إلى الفريق مجددًا.

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