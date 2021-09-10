الجماهير تستعيد ذكريات فيلانويفا

المواطن - مروة نبيل

يُعد التشيلي كارلوس فيلانويفا واحدًا من أبرز اللاعبين الذين احترفوا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

النجم التشيلي مع الاتحاد

وكان فيلانويفا قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في يوليو 2016، ونجح في التتويج معه ببطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2017/ 2018، وكأس ولي العهد موسم 2016/ 2017، ورحل إلى الفيحاء في شتاء 2020، ولعب معه 6 أشهر.

وتألق النجم التشيلي صاحب الـ35 عامًا بشكل لافت في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 92 مباراة، وساهم في تسجيل 38 هدفًا، حيث نجح في إحراز 25 هدفًا، بالإضافة إلى صناعته لـ13 هدفًا.

جماهير العميد تتذكر فيلانويفا

وأصبح اسم فيلانويفا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، بعدما نشر نواف التميمي مقطع فيديو يضم بعض الفرص التي صنعها النجم التشيلي مع الاتحاد ولم تُسجل، وتمنوا أن يسير البرازيلي كورونادو على خُطاه.

وقالت كوثر: “المقطع يخليك تستمع وبنفس الوقت تتحسر على الفرص اللي تجي طبق من ذهب.. فيلانويفا يصنع الفرص من المستحيل ويجعلها سهلًا للتهديف ولكن لم تستغل، لاعب كبير وأفضل صانع مر على دورينا”.

وكتب وليد: “لاعب أوي كارلوس مش طبيعي اللي بيعمله والله بس كهربا بالرغم من إنه ضيع 50 جول بس كان لاعيب وشكله شكل لاعيب ووقفته ولمسته مش زي دلوقتي أنا حزين والله”، وقال علي: “في الدوري السعودي كارلوس وجهاد الحسين صعب تكرارهم”.

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