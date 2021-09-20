48 ساعة تحسم مصير مارسيلو جالاردو من تدريب النصر

المواطن - مروة نبيل

دخل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو دائرة اهتمامات نادي النصر، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

النصر يفاوض مارسيلو جالاردو:

وتواصل إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، اتصالاتها خلال الساعات الماضية مع العديد من المديرين الفنيين، لحسم هذا الملف سريعًا، قبل أن تدخل في مفاوضات مع مارسيلو جالاردو.

وذكر الإعلامي بيدرو ألميدا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النصر يتفاوض مع مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.. النادي أرسل عرضًا للمدرب ومن المنتظر أن يتم الرد خلال 48 ساعة”.

فيلاش بواش يرفض عرض العالمي:

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحافية أن المدير الفني البرتغالي أندريه فيلاش بواش حسم موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث رفض عرض العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إقالة مانو مينيز:

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقالت المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد في قرار الإدارة بإقالته.

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