الدوري الإماراتي يحتفل باليوم الوطني السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن احتفالها بـ”اليوم الوطني السعودي” خلال منافسات الجولة الخامسة.

الإمارات تحتفل باليوم الوطني السعودي:

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًّا، جاء فيه: “تم تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة اليوم الوطني السعودي، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري”.

وتابعت: “دأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لتواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر الجاري”.

وأضافت: “سيتم تزين الملاعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، فالسعودية والإمارات معًا أبدًا”.

ترتيب الدوري الإماراتي:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الجزيرة وشباب الأهلي دبي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويحتل الشارقة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن النصر والوحدة، ثم عجمان برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الوصل، يليه بني ياس برصيد 4 نقاط، ثم الظفرة بـ3 نقاط، وتملك 3 فرق رصيد نقطتين، وهي؛ كلباء، خورفكان والعروبة، ويتذيل فريق الإمارات الترتيب بدون رصيد.

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