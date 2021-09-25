يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، مواجهة قوية مساء اليوم السبت ضد نادي الفيصلي في الجولة السادسة ” هي لنا دار” من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد رائد التحدي، قبل مواجهة الفيصلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، أما نادي الفيصلي فيتواجد بالمركز الثامن برصيد 7 نقاط.

الفوز يُقرب الرائد من الصدارة مع الاتحاد

وإذا نجح رائد التحدي في الفوز على الفيصلي فسيصل إلى 13 نقطة، وينافس نادي الاتحاد على صدارة دوري المحترفين، وذلك بعد تعادل الاتحاد مع التعاون بنتيجة 1-1 مساء أمس الجمعة.

أفضلية طفيفة لـ رائد التحدي

ويتفوق رائد التحدي على الفيصلي في تاريخ مواجهات الفريقين بـ دوري المحترفين حيث فاز الرائد في 9 مباريات مقابل 8 مرات فاز فيها الفيصلي وتعادلا في 5 مباريات من أصل 22 مواجهة جمعت بين الفريقين .

أما الفيصلي فيسعى إلى الفوز على رائد التحدي، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 10 والتواجد في المربع الذهبي بالتساوي مع رائد التحدي.

موعد مباراة الفريقين

وستُقام مباراة الفيصلي ورائد التحدي في تمام الثامنة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي مساء أول أمس الخميس، فاز النصر على الباطن بهدف دون رد، بينما فاز الفيحاء على الأهلي بهدفين دون رد، وفاز الطائي على الاتفاق برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل الشباب مع الهلال بهدفين لكل فريق.

أما نتائج مباراتي أمس الجمعة، فأعلنت فوز ضمك على أبها في ديربي عسير بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق.