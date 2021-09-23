تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الهلال اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الزعيم ضيفًا على الشباب

ويحل الفريق الأول لكرة بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، عند الساعة 8:25 مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة بنادي الشباب في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.

الهلال يتألق والشباب يُعاني

ويُقدم الفريق الأول لكرة بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال آخر 13 مواجهة خاضها خارج ملعبه أمام أندية الرياض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه فاز 9 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مباراتين فقط أمام النصر.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة بنادي الشباب من تراجع النتائج أمام أندية الرياض خلال آخر 20 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرفين، ما يزيد من صعوبة مواجهة الهلال اليوم.

وتلقى الفريق الأول لكرة بنادي الشباب 13 خسارة أمام أندية الرياض، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط أمام النصر.