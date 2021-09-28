تلقى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، خبرين سارين بجاهزية 2 من لاعبي الفريق الأول لمواجهة الحزم في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الخميس.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن ناصر الدوسري شارك في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، كما أصبح القائد سلمان الفرج جاهزًا للمشاركة في مباراة حزم الصمود كذلك بعد أن كان استُبعد من مباراة الشباب الخميس الماضي في الدوري.

الهلال في الوصافة:

ويحتل الهلال المركز الثاني حاليًّا في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، خلف المتصدر نادي الاتحاد برصيد 13 نقطة.

صفقتان يريدهما جارديم:

وفي سياق آخر، يرغب جارديم في تدعيم صفوف الأزرق بضم ظهير أيسر ومدافع، في الميركاتو الشتوي كونه غير مقتنع بقدرات الظهير الأيسر خليفة الدوسري المنضم للزعيم من نادي القادسية، كما يفكر جارديم في ضم اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الشباب.

ويرتبط شراحيلي المتألق مع نادي الشباب بالفترة الأخيرة، بعقد مع الليث ينتهي في يونيو 2022.

كذلك يفكر مدرب الزعيم في ضم اللاعب حسين قاسم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كبديل لـ خليفة الدوسري، كذلك يرغب جارديم في تدعيم مركز الظهير الأيسر حيث لا يشغله إلا اللاعب ياسر الشهراني فقط.