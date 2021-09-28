يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قد استقر على صفقتين لتدعيم الفريق الأول بهما خلال شهر يناير المقبل.

جارديم يختار الصفقتين:

ويرغب جارديم في تدعيم صفوف الأزرق بضم ظهير أيسر ومدافع، في الميركاتو الشتوي كونه غير مقتنع بقدرات الظهير الأيسر خليفة الدوسري المنضم للزعيم من نادي القادسية، كما يفكر جارديم في ضم اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الشباب.

ويرتبط شراحيلي المتألق مع نادي الشباب بالفترة الأخيرة، بعقد مع الليث ينتهي في يونيو 2022.

كذلك يفكر مدرب الزعيم في ضم اللاعب حسين قاسم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كبديل لـ خليفة الدوسري، كذلك يرغب جارديم في تدعيم مركز الظهير الأيسر حيث لا يشغله إلا اللاعب ياسر الشهراني فقط.

قائد الهلال جاهز لمواجهة الحزم:

وفي سياق آخر، أصبح سلمان الفرج جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال ضد الحزم، بعد أن غاب عن المشاركة في مباراة الشباب يوم الخميس الماضي في الجولة السادسة دوريًّا.

يذكر أن الهلال كان تعادل مع الشباب بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة، ويحتل المركز الثاني حاليًّا في جدول الترتيب.