الهلال يواصل تدريباته في غياب الفرج والدوسري

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات الجماعية، مساء أمس ، في غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج.

الهلال يوصل استعداداته:

وركز المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث انطلقت بتدريبات استرجاعية للاعبي المنتخب السعودي الذي شاركوا بشكل أساسي، فيما منح الفرج والدوسري راحة على أن يشاركا في مران اليوم.

وأدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم جارديم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب، بمتابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية في مقر النادي، مساء اليوم، وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

الزعيم يواجه استقلال الإيراني:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على إستاد زعبيل في الإمارات.

وكان جارديم قد أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين أجانب، يتقدمهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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