انطلاق جولة “هي لنا دار” في دوري يلو بـ3 مباريات غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الثالثة “هي لنا دار” من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء يوم غد الاثنين، بـ3 مواجهات قوية.

انطلاق جولة هي لنا دار:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات جولة “هي لنا دار” في دوري يلو عند الساعة السادسة ونصف مساء الاثنين، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفًا على نظيره الشعلة بملعبه في الخرج.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة نظيره العين عند السابعة مساء على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويلعب الخليج ضد النهضة عند الساعة 8:15 مساء على ملعب نادي الخليج في سيهات.

تغيير مسمى الجولة ومكافأة خاصة:

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى بجولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وفي السياق ذاته، أعلن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عن وجود مكافأة خاصة ضمن منافسات جولة هي لنا دار من المسابقة، بهذه المناسبة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة يتصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة والدرعية، وبفارق نقطتين عن أُحد، الخليج، الجيل، نجران والنهضة.

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