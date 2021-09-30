انطلق مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي اليوم، على أن يفتح أبوابه للجمهور غدًا رسميًّا.

فيديو | الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: 192 دولة تجتمع في إكسبو للمرة الأولى في تاريخه.. ونحمل رسالة تعاون وتسامح وتعايش وسلام لتحقيق مستقبل زاهر للجميع#الإخبارية pic.twitter.com/9lZlEOi09U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمعرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

فيديو | الفنان محمد عبده يشارك في افتتاح إكسبو 2020 في #دبي#الإخبارية pic.twitter.com/MN3azeY3Uo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021

ويشارك في الحفل محمد عبده، وحسين الجسمي، وفنانون عرب وأجانب.

وكان الافتتاح الرسمي قد تأجل لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

فيديو | جانب من حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 في #دبي#الإخبارية pic.twitter.com/J1KRC8rfH5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021

ويُعد إكسبو واحدًا من أقدم الفعاليات الدولية وأكبرها، يختص المعرض بتقديم الابتكارات الحديثة والحلول للتحديات العالمية.

ويُعقد كل 5 أعوام ويستمر على مدار 6 أشهر، ويشارك في هذه النسخة نحو 200 دولة.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 بجناح مميز، ويقع في منطقة الفرص، ويزين الجناح تابوت فرعوني أثري للكاهن بسماتيك.

وتشارك السعودية بشكل فعال في معرض إكسبو 2020 في دبي، الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي كورونا، والأول من نوعه في الشرق الأوسط، وبمشاركة 191 دولة.

وتأتي مشاركة السعودية تحت شعار “رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك”، ليقدم الجناح السعودي لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسة: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ثاني أكبر جناح

ويعتبر جناح المملكة ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

يشار إلى أن النسخة الأولى من إكسبو أقيمت في لندن العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصًا لهذا الغرض، وعرض فيه برج إيفل – كموقع جذب مؤقت – في باريس العام 1889، وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.