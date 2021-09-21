بيدرو مارتينيز يرفض عرض النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم مدرب أولمبياكوس اليوناني، البرتغالي بيدرو مارتينيز موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

بيدرو مارتينيز يفضل الاستمرار مع أولمبياكوس

وتواصلت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مع بيدرو مارتينيز لتولي قيادة الفريق خلفًا لمانو مينيز، وعرضت على المدرب البرتغالي 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وأشارت صحيفة SPORT24 اليونانية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن بيدرو مارتينيز رفض عرض النصر، نظرًا لارتباطه الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني.

وتابعت الصحيفة اليونانية: “ممثلو بيدرو مارتينيز أبلغوا إدارة النصر بأن الشرط الجزائي لفسخ عقد المدرب هو مليون ونصف يورو.. ما دفع العالمي لصرف النظر عن التعاقد معه”.

وارتبط اسم نادي النصر بأكثر من مدرب خلال الساعات الماضية، حيث أكدت أن الإدارة تواصلت مع البرتغالي أندريه فيلاش بواش، كما أشارت تقارير عالمية إلى دخولها في مفاوضات مع مارسيلو جالاردو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إقالة مانو مينيز

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقالت المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد في قرار الإدارة بإقالته.

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