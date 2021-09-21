بيومي: النصر والزمالك وجهان لعملة واحدة

المواطن - مروة نبيل

أكد المحلل الرياضي خالد بيومي، أن هناك تشابهًا كبيرًا بين ناديي النصر والزمالك المصري، مشددًا على معاناتهما من عدم الاستقرار الفني والإداري.

خالد بيومي يؤكد تشابه أوضاع النصر والزمالك:

وقال خالد بيومي خلال برنامج “مع البحار” عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”: “النصر والزمالك المصري وجهان لعملة واحدة، يعانيان من عدم الاستقرار الإداري والفني واللاعبين، إلا أن القلعة البيضاء مع باتريس كارتيرون أكثر استقرار فنيًّا من العالمي”.

وتابع: “ولكن كإدارة لا، 3 إدارات في سنة واحدة تؤثر بالسلب، لكن المشكلة الأساسية في النصر هي عدم الاستقرار الفني، العالمي يمتلك ما لا يمتلكه أي نادٍ آخر غير الهلال في الدوري السعودي، ومع ذلك نرى تفاوتًا كبيرًا جدًّا”.

العالمي يُعاني فنيًّا والزمالك إداريًّا:

وأضاف: “كان المفترض بعد فوزه بالدوري أن يبني على ذلك، ولكن هذا لم يحدث بل حدثت أزمات إدارية كبيرة جدًّا أثرت على الفريق، مع أنه يمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس في السعودية فقط.. النصر والزمالك المصري وجهان لعملة واحدة”.

وأضاف: “نفس القصة نادي الزمالك، نحن نرى في الوقت الحالي كل مشاكل القلعة البيضاء على الساحة، وأصبح ناديًا مشاعًا لكل الناس، وهذا ناتج عن عدم الاستقرار الإداري الذي كان بسبب المسؤولين، يجب أن يكونوا أكثر شراسة واستقرار وقوة في التعامل”.

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