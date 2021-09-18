تعادل إيجابي بين النصر والاتحاد في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ملخص شوط أول مثير بين النصر والاتحاد:

وتمكن اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

وظل نادي النصر يقاتل حتى نجح اللاعب سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط.

وارتدت الكرة من الحارس مارسيلو جروهي جارس الاتحاد، ليجدها الغنام أمامه ويسددها مباشرة دون تفكير معلنة هدف التعادل للعالمي.

تشكيل النصر والاتحاد:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، فونيس موري، محمد قاسم، علي الحسن، أنسيلمو، أندرسون تاليسكا، ماشاريبوف، فينسينت أبو بكر، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل نادي الاتحاد بقيادة المدرب كوزمين كونترا فجاء مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو”.

وكانت آخر مباراة بين النصر والاتحاد في ملعب “مرسول بارك” في الرياض انتهت بفوز الاتحاد بثنائية لهدف في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري المحترفين في موسم 2020/ 2021.

يذكر أن الاتحاد بحاجة إلى الفوز على النصر للصعود لـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد انتزاع الهلال لها بعد فوزه على الاتفاق مساء اليوم السبت.

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