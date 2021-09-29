أقدم مواطن تونسي على دهس زوجته ووالدتها بسيارته بسبب خلافات عائلية مما تسبب في وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور، وفق ما نقلت قناة نسمة التونسية عن مصدر أمني بالجهة.

وأكد ذات المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار.

تلميذ تونسي يرتكب جريمة طعن

من جهة أخرى قام تلميذ يدرس بالمدرسة الإعدادية 3 جانفي بقصر هلال من ولاية المنستير، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بطعن شاب بواسطة آلة حادة أمام المدرسة، إثر خلاف بين التلميذ المذكور ومجموعة من الشبان الغرباء عن المدرسة.