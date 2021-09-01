جماهير النصر: شكرًا بيتروس

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير النصر على توديع البرازيلي بيتروس بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

أنسيلمو نصراوي

ونجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من صفوف فريق الوحدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير إلى أن نادي النصر اضطر للاستغناء عن بيتروس من أجل قيد أنسيلمو، وذلك بسبب رفض النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إسقاط اسمه من قائمة الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شكرًا بيتروس

وتفاعلت الجماهير مع خبر رحيل النجم الأرجنتيني، ودشنت هاشتاق يحمل اسم شكرًا بيتروس، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ الإعلان عن صفقة أنسيلمو بالأمس.

ونشرت “نولي” مقطع فيديو لأبرز لقطات النجم البرازيلي، وعلقت قائلة: “لا شيء ينتهي لمجرّد وداع ستبقى في قلوبنا دائماً”، وعلقت أخرى قائلة: “والله إن في القلب غصة برحيلك.. شكرًا ستبقى في الذاكرة.. وداعًا”.

وقال عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف: “شكرًا على كل ما قدمته للعالمي”، وكتب محمد: “الوداع دائماً صعب، بيتروس من أكثر اللاعبين الي حبيناه كجماهير، قدم كل ما يملك للنصر لكن دوام الحال من المحال، لن ننساه أبداً”.

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