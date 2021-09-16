حكام مباراتي اليوم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم بالجولة الخامسة

ويُدير محمد السماعيل مباراة الباطن ضد الطائي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده بدر الشمراني ومحمد المطرودي، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو ماجد الشمراني، ويساعده محمد الشهري.

ويقود خالد الطريس مباراة الفيصلي ضد الفيحاء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعبدالعزيز البريه، وسيكون عبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الفتح، الفيحاء، الهلال، الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الأهلي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الشباب، الفيصلي، الباطن وأبها.

ويملك فريقا التعاون والحزم نقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد.

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