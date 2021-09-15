كويلار يتصدر قائمة مميزة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الكولومبي جوستافو كويلار مستوى مميزًا مع الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كويلار يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا

ويُعد كويلار أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة خلال الجولات الأربع الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما قام بـ257 تمريرة، علمًا بأن الهلال خاض 3 مباريات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

ويتواجد خلف كويلار، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، هشام فايق “228 تمريرة”، إيغور روسي “227 تمريرة”، وعبدالرحمن الدوسري “223 تمريرة”، ويحتل مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي المركز الخامس بـ218 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الخامسة

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الفتح، الفيحاء، الهلال، الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الأهلي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الشباب، الفيصلي، الباطن وأبها.

ويملك فريقا التعاون والحزم نقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد.

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