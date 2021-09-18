حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكشف عن حكام مباريات اليوم:

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، بمواجهة الهلال ضد الاتفاق، ويديرها سلمان فلاحي، ويساعده رمزان النعيمي زاهي الشمري، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وسيكون محمد الشمري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري .

ويقود سامي الجريس مباراة الحزم ضد أبها على ملعب نادي الحزم، ويساعده فهد العمري سامح العرفج، وعبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو خالد الطريس ويسعده هشام الرفاعي.

الاتحاد ضد النصر:

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء النصر والاتحاد في السهرة حيث تُعد هذه المباراة قمة مباريات الجولة الخامسة وتنطلق في تمام 8:30 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

ومن المقرر أن يدير ساندرو سشارير مباراة الاتحاد ضد النصر، ويساعده بكيم زكاج ولوكاس ارني، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا، فيما سيكون فيداي سان حكمًا تقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

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