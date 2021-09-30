أثار غياب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة النصر وأبها، الجدل لجماهير النصر، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وكان أصفر العاصمة أعلن أمس الأربعاء عن غياب الهداف المغربي عن مباراة أبها بسبب بعض الآلام العضلية حيث سيُجري أشعة على موقع الإصابة اليوم الخميس.

مرتان غاب فيهما حمدالله عن النصر

وتعد هذه المرة الثانية، التي يغيب فيها المهاجم المغربي عن مباراة لـ النصر في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وأن غاب عن مواجهة الفيصلي بالجولة الثانية من الدوري لوجود خلاف بينه وبين البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر السابق آنذاك.

فينسينت أبو بكر يأخذ مكان الهداف المغربي

وكشفت تقارير أن النجم المغربي ليس مصابًا ولكنه أعلن إصابته لعلمه بأنه لن يشارك في مباراة أبها اليوم، حيث يُفضل المدرب مارسيلو إشراك الكاميروني فينسينت أبو بكر أساسيًا في المباراة.

وفي سياق آخر، أكد الناقد الرياضي محمد الماس على أن نادي النصر وضع النقاط فوق الحروف حول إصابة مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، مضيفًا أن إدارة العالمي كجهة رسمية تتعامل بكل شفافية مع وسائل الإعلام في المملكة.

وقال الماس في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا” على قناة روتانا خليجية: “طالما أن إدارة العالمي، أكدت على أن حمدالله كان مصابًا فالأمر بالنسبة لي قد انتهى والنادي وضع النقاط فوق الحروف، وكان صادقًا مع وسائل الإعلام”.

وأضاف الماس: “العالمي بحاجة الآن للهدوء من أجل الاستحقاقات المقبلة، ونعلم أن المهاجم المغربي قدم مستويات مذهلة مع العالمي آخر 3 أو 4 سنوات، ولكن يمكن مقارنته بما قدمه موسيس مع الأهلي والبرازيلي سيرجيو مع الاتحاد، لكن مقارنة ما فعله حمدالله بما قدمه ماجد عبدالله لا يصلح ذلك، كيف ؟، لأن ماجد عبدالله في منطقة أخرى وحقق الكثير والكثير خلال 20 سنة للكرة السعودية، عكس ما قدمه حمدالله في 3 سنوات فقط مع الفريق”.