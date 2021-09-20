رد فعل حمدالله بعد انتقاد جماهير النصر له

المواطن - محمد سمعه

أظهر المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، رد فعله تجاه الانتقادات التي طالته من جماهير العالمي بعد تراجع مستواه وإهداره ركلة جزاء في مباراة الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام اللاعب المغربي بتغيير خصوصية حسابه عبر موقع “إنستجرام” إلى وضع الخاص أو Private، حيث لا يسمح بإظهار منشوراته أو التعليق، إلا بعد قبول متابعة الحساب.

جماهير النصر طالبت بمعاقبة حمدالله

وكانت جماهير النصر طالبت بمعاقبة المهاجم المغربي، بعد إهداره ركلة جزاء برعونة في الدقيقة 76، بالإضافة إلى إهدار فرصة غريبة في الدقيقة 57، بعد تلقي تمريرة من تاليسكا، لينجح اللاعب المغربي في مراوغة الحارس مارسيلو جروهي، خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بغرابة بعيدًا عن الشباك الخالية.

المهاجم المغربي حرم النصر من المنافسة

ولا تُعد ركلة جزاء الاتحاد، المرة الأولى التي يُهدر فيها المهاجم المغربي حمدالله ركلات الجزاء في أوقات صعبة من المباريات، حيث أهدر 5 ركلات جزاء في الموسم الماضي كانت كفيلة بتغيير حال النصر والمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وأهدر حمدالله 5 ركلات جزاء ضد كل من أبها والاتفاق والأهلي والشباب والباطن في الموسم الماضي، ثم جاءت ركلة جزاء نادي الاتحاد السادسة أول أمس لتهز الثقة بينه وبين مشجعي العالمي.

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