رسميًا كأس السوبر السعودي 6 يناير

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والفيصلي.

موعد كأس السوبر السعودي

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي ستُقام، يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وقد تشهد مباراة السوبر السعودي الاستعانة بحكام أجانب، حيث سبق وأكد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل أنه تم إتاحة المجال أمام جميع الأندية في جميع البطولات لاستقدام طواقم أجنبية، مع دفع الرسوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يواجه الفيصلي

يخوض نهائي كأس السوبر السعودي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق وحصد لقب السوبر، فيما يأمل الفيصلي تحقيق مفاجأة جديدة، وتجاوز عقبة الزعيم؛ والتتويج بالبطولة، خاصة أنه بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل جيد، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية.

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