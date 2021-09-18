رودريجيز لاعب الاتحاد السابق ينتقل إلى أوروبا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تعاقد نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، بشكل رسمي مع جاري رودريجيز، لاعب اتحاد جدة السابق، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

بيان النادي:

وفقاً لما كتبه النادي اليوناني عبر موقعه الرسمي، فإن لاعب منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي، والذي ولد في مدينة روتردام الهولندية، كان قد بدأ مسيرته من خلال أكاديمية فينورد، قبل أن يلعب لفريق زيركسيس عام 2009، ومنه انتقل إلى بوشويزن ثم دين هاج والذي أعاره بدوره لفريق دوردريخت.

وأضاف البيان أن رودريجيز لعب لفريق ليفسكي صوفيا البلغاري في موسم 2013-2014 ثم لعب لفريق إلتشي الإسباني وخاض تجربة في الملاعب اليونانية مع فريق باوك ابتداء من 2015 وحتى مطلع 2017.

وعقب ذلك رحل اللاعب إلى جالطة سراي التركي، ثم انتقل في مطلع 2019 إلى الاتحاد الذي دفع مبلغ 9 ملايين يورو لضمه، قبل أن يعود إلى الدوري التركي مجددا بعد ذلك بستة أشهر لصفوف فنربخشة على سبيل الإعارة.

المشاركة الدولية:

وعلى المستوى الدولي، شارك رودريجيز صاحب الـ30 عاما في 30 مباراة دولية مع منتخب الرأس الأخضر، سجل خلالها 5 أهداف.

والجدير بالذكر أن غاري، قد فسخ عقده مع الاتحاد، بعد 31 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 7 آخرين.

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